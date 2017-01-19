Okmeydanı'nda Terör Operasyonu : 5 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı'nda DHKP/C doğrultusunda faaliyet gösteren Gençlik Federasyonuna operasyon düzenlendi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra AFAD ve İtfaiye ekipleri de destek verdi. Akşam saat 21.30 sıralarında harekete geçen ekipler Vatan Caddesi'nden konvoy halinde çıkarak operasyon yapılacak adrese doğru harekete geçti. Operasyon düzenlenecek adrese gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis helikopterininde operasyona havadan destek verdiği görüldü. Ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla operasyon yapılacak adrese giriş yaptı. Özel timlerin yardımıyla çelik kapıların kırılarak girildiği adreste aramalar yapılırken 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel dökümanların ele geçirildiği ifade edilirken gözaltına alınan 1 kişinin canlı bomba şüphelisi olduğu iddia edildi.



Operasyon sırasında gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL