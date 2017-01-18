Okmeydanı'nda Terör Operasyonu (2)

Murat DELİKLİTAŞ - Soner HASIRCIOĞLU - Özgür EREN - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA- POLİSİN, operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'nin canlı bomba olabileceği şüphesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.



İsatanbul polisi Okmeydanı'nda, helikopter destekli çok sayıda polisle terör operasyonu gerçekleştiriyor. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 21.45 sıralarında çok sayıda zırhlı araç, İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri operasyon için çıkış yaptı. Ekipler, Okmeydanı'na geldiklerinde polis helikopteri de Okmeydanı üzerinde uçuş yapmaya başladı. Geniş güvenlik önlemi alınarak başlatılan operasyonda Özel harekat polisleri itfaiye merdiveni yardımıyla adreslere giriyor.



Alınan bilgiye göre operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C'ye yönelik olarak yapıldı. Gençlik Fedarasyonu'na yapılan operasyonda çelik kapılar kırılarak binaya girildi. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada bol miktarda örgütsel döküman ele geçirildi. Polisin, gözaltına alınan kişilerden 1'inin canlı bomba olabileceği şüphesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.