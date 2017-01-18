Okmeydanı'nda Helikopter Destekli Terör Operasyonu

İstanbul Okmeydanı'nda, çok sayıda polisle helikopter destekli terör operasyonu düzenlendi. Polis belirlenen adreslere itfaiye helikopteri ile girdi.

Okmeydanı'nda Helikopter Destekli Terör Operasyonu

İstanbul polisi akşam saatlerindfe Okmeydanı'nda, çoksayıda polisle terör operasyonu başlattı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 21.45 sıralarında çok sayıda zırhlı araç, İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri operasyon için çıkış yaptı.

EVLERE İTFAİYE MERDİVENİYLE GİRİLDİ

Ekipler, Okmeydanı'na geldiklerinde polis helikopteri de Okmeydanı üzerinde uçuş yapmaya başladı.

Geniş güvenlik önlemi alınarak başlatılan operasyonda Özel harekat polisleri itfaiye merdiveni yardımıyle adreslere giriyor.

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