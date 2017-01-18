Okmeydanı'nda Şüpheli Paket Paniği

Okmeydanı'nda cadde üzerine bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Fünyeyle patlatılan paket içerisinden tencere çıktı.



Olay saat 21.30 sıralarında Okmeydanı Etibank Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki şüpheli paketi gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.



Vatandaşların uzaklaştırılmasının ardından polis, durumu bomba imha ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri, çevik kuvvet ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Bomba imha uzmanı ekipleri özel kıyafetleriyle şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Kontrollerin yapılmasının ardından uzman ekip, paketi kontrollü bir şekilde patlattı. Olay yeri inceleme ekipleri büyük bir gürültü ile patlayan pakette incelemelerde bulundu. Yapılan incelmede paketten tencere çıktığı görüldü. - İSTANBUL