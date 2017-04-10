Okmeydanı'nda kahvehanede vatandaşları tehdit eden şüpheliler yakalandı



İSTANBUL - Okmeydanı'nda bir kahvehanede 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için vatandaşları tehdit eden ve terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı ve kar maskeli kişilerin Okmeydanı'nda bir kahvehaneye gelerek vatandaşları tehdit ettiği ve DHKP-C propagandası yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kahvehanede bulunan vatandaşların ifadesine başvuran polis ekipleri, ardından şüphelilerin kimliğini belirleyerek harekete geçti.

Şüphelilerin saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında olaya karıştığı tespit edilen U.G, E.Y ve S.A isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(TS-YM-