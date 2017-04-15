Okmeydanı'nda Kahvede, 'Evet' Diyenleri Silahla Tehdit Eden Dhkp/c'liler Tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Okmeydanı'nda bulunan bir kahvehaneyi basıp, referandum öncesi vatandaşları 'evet' oyuna karşı silahla tehdit eden 3 kişiden 2'si tutuklandı. Zanlılardan biri ise serbest bırakıldı.



İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Okmeydanı'nda bir kahvehaneyi basıp referandum da 'evet' oyu kullanacakları silahla tehdit eden terör örgütü DHKP-C üyesi gruba operasyon düzenlemiş, örgüt adına birçok eyleme katıldıkları tespit edilen U.M., E.Y. ve S.A. adlı zanlıları yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan ve aynı gün mahkemeye sevk edilen silahlı grubun üyelerinden U.M. ve E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan S.A.'nın ise 'adli kontrol' kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi. - İSTANBUL