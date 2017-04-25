Okmeydanı'nda Çıkan Olaylarda Polisin Açtığı Ateş Sonucu Başından Vurularak Hayatını Kaybeden Uğur...
Okmeydanı'nda çıkan olaylarda polisin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada sanık Sezgin K. "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.
Okmeydanı'nda çıkan olaylarda polisin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada sanık Sezgin K. "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını 12 Bin 100 TL para cezasına çevirdi.