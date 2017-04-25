Okmeydanı'nda çıkan olaylarda polisin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada sanık Sezgin K. "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını 12 Bin 100 TL para cezasına çevirdi.