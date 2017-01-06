IHAAW173354-ASA/06-01-2017
- Okmeydanı'nda başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin polis memuru F.D. hakkında açılan davanın ilk duruşması 6 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek 06.01.2017 17: 33: 54 TSI
NNNN - İSTANBUL
Okmeydanı'nda Başına İsabet Eden Gaz Kapsülü Nedeniyle Yaralanan ve Kaldırıldığı Hastanede Hayatını...
IHAAW173354-ASA/06-01-2017 - Okmeydanı’nda başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin polis memuru F.D. hakkında açılan davanın ilk duruşması 6 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı’nda görülecek 06.01.
IHAAW173354-ASA/06-01-2017
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