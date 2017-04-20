Okmeydanı Kütüphanesi Yılın Okuyucularını Ödüllendirdi

Beyoğlu Belediyesi Okmeydanı Kütüphanesi tarafından düzenlenen Yılın Okuyucusu Ödül Töreni'nde konuşan Başkan Ahmet Misbah Demircan, "Artık internet çağındayız. Bu internet çağında çocuklarımızı daha fazla birikimlerle bir araya getirmekte bizlerin vazifesidir" dedi.



Beyoğlu Belediyesi Okmeydanı Kütüphanesi her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kitap okuyan üyelerini ödüllendirdi. Okmeydanı Kütüphanesi'nde düzenlenen Yılın Okuyucusu Ödül Töreni'nde 7-14 yaş Çocuk, 15-30 yaş Genç, 30 yaş ve üzeri Yetişkin kategorilerinde en fazla kitap okuyan üyelere sertifikaları ve ödülleri takdim edildi. Okmeydanı Semt Konağında eğitim alan öğrencilerin sahnelediği Tiyatro, Gitar ve Halk Oyunları gösterileriyle renk tattığı törene; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.



"Çocuklarımıza yönelik faaliyetleri daha da artıracağız"



Yılın Okuyucularına ödüllerini takdim eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, çocuklar ve gençler için her türlü eğitici faaliyetlere imza attıklarını belirterek "Çocuklarımızın okul dışında da aktivitelere katılmaları gerekiyor. Gençlik Merkezlerimizde yaptığımız aktiviteler, okullarımızın bahçelerinde yaptığımız 23 Nisan etkinlikleri, kütüphanelerimizde yaptığımız etkinlikler, Semt Konaklarımızda açtığımız kurslar, bunların hepsi çocuklarımızın gelişimine yönelik faaliyetlerdir. Artık internet çağındayız. Bu internet çağında çocuklarımızı daha fazla birikimlerle bir araya getirmekte bizlerin vazifesi. Bu sahneye çıkarak etkinlik yapmak bir çocuk için çok kıymetli ve önemlidir. Çünkü kendini önemli ve bir şey başarmış hissediyor. Bu öz güvenle de hayatını şekillendirebiliyor. Beyoğlu Belediyesi olarak yavrularımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bu tür faaliyetleri daha da artıracağız" dedi.



"Herkese de kitap okumayı tavsiye ediyorum"



Çocuk kategorisinde Yılın Okuyucusu seçilen Şeyhmus Bilek çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederken, yetişkin kategorisinde birinci olan Aygül Yılmaz da, çocuğunun kitap okuma alışkanlığı kazanması için onunla beraber kitap okumaya başladığını ve Okmeydanı Kütüphanesi'nden bir yıl içerisinde 32 kitap alarak okuduğunu söyledi.



Genç kategorisinin birincisi olan Sibel Bostancı ise, "kitap okumayı çok sevdiğim için kütüphaneye kaydoldum. Bugüne kadar 44 kitap alarak okudum. Herkese de kitap okumayı tavsiye ediyorum. Ayrıca başta Belediye Başkanımız olmak üzere bu etkinlikte emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL