Ökmen: Kredi Notlarına Etkisi Sınırlı Olur
Piyasalarda referandum sonrası toparlanma beklentisi olduğunu belirten JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen, anayasa değişikliğinin kredi notlarına etkisinin de sınırlı olmasını beklediklerini söyledi.
Piyasalarda referandum sonrası toparlanma beklentisi olduğunu belirten JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen, anayasa değişikliğinin kredi notlarına etkisinin de sınırlı olmasını beklediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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