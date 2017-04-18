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Ökmen: Kredi Notlarına Etkisi Sınırlı Olur
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Ökmen: Kredi Notlarına Etkisi Sınırlı Olur

Piyasalarda referandum sonrası toparlanma beklentisi olduğunu belirten JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen, anayasa değişikliğinin kredi notlarına etkisinin de sınırlı olmasını beklediklerini söyledi.

Ökmen: Kredi Notlarına Etkisi Sınırlı Olur

Piyasalarda referandum sonrası toparlanma beklentisi olduğunu belirten JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen, anayasa değişikliğinin kredi notlarına etkisinin de sınırlı olmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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Jcr Eurasia Rating, Referandum, Kredi