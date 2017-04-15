Okluk Koyu'nda Devlet Konukevi Yükselirken, Sahile de Çifte Yat İskelesi Kararı

Okluk Koyu'nda Devlet Konukevi Yükselirken, Sahile de Çifte Yat İskelesi Kararı

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>