Oklan'dan Beyşehir'e Ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Oklan, Beyşehir Belediyesini ziyaret etti.



Oklan, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve beraberindeki yetkililerle birlikte, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti.





Başkan Özaltun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sağlanan destekle hayata geçirilmesi planlanan yaklaşık 224 bin metrekarelik bir alanda oluşturulması hedeflenen park ve rekreasyon alanı projesi hakkında Oklan'a bilgi verdi.



Özaltun, Genel Müdür Yardımcısı Oklan'a günün anısına Beyşehir Gölü'nü yansıtan bir tablo duvar saati hediye etti.