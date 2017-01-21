Diyarbakır emniyet müdürüyken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Ali Gaffar Okkan, şehit düştüğü yerde anılacak.
Gaffar Okkan ve beraberindeki 5 silah arkadaşı, 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında makamından valilik binasına makam aracıyla seyir halinde iken, Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflatun Park arasında pusuya düşürülerek, 5 silah arkadaşı şehit ile oldu. Diyarbakırlıların unutmadığı şehit emniyet müdürü Okkan, şehadetinin 16. yılında vurulduğu yerde anılacak. - DİYARBAKIR
Okkan Şehit Edildiği Yerde Anılacak
Diyarbakır emniyet müdürüyken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Ali Gaffar Okkan, şehit düştüğü yerde anılacak.
Diyarbakır emniyet müdürüyken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Ali Gaffar Okkan, şehit düştüğü yerde anılacak.
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