Okkan Şehit Edildiği Yerde Anılacak

Diyarbakır emniyet müdürüyken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Ali Gaffar Okkan, şehit düştüğü yerde anılacak.



Gaffar Okkan ve beraberindeki 5 silah arkadaşı, 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında makamından valilik binasına makam aracıyla seyir halinde iken, Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflatun Park arasında pusuya düşürülerek, 5 silah arkadaşı şehit ile oldu. Diyarbakırlıların unutmadığı şehit emniyet müdürü Okkan, şehadetinin 16. yılında vurulduğu yerde anılacak. - DİYARBAKIR