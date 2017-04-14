Ökk Karargahında "Şehit Halisdemir" Keşfi Tamamlandı

Cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin yargılandığı dava kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) karargahındaki keşif işlemi tamamlandı.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu başkanlığında üç kişilik bilirkişi heyetiyle yapılan keşif işlemi sırasında, Albay Oğuz Tozak, Albay Mustafa Yılmaz Sayar, dönemin GATA Kurmay Başkanı Albay Muammer Alper ile Astsubay Kamil Aksoy da tanık olarak hazır bulundu.



Yaklaşık 4 saat süren keşif çalışması, 15 Temmuz gecesi darbeci general Terzi ile Diyarbakır'dan Gölbaşı'ndaki ÖKK karargahına gelen askerlerin savunmaları, tanık beyanları ve olay yeri görüntüleri doğrultusunda yapıldı.



Tanıklar, kahraman astsubay Halisdemir'in nasıl şehit edildiğini mahkeme başkanı ve bilirkişi heyetine yer göstererek detaylı bir şekilde anlattı.



Halisdemir, ÖKK karargahını ele geçirmek isteyen darbeci general Terzi'yi vurarak, darbe teşebbüsünün kırılma noktalarından birine zemin hazırlamıştı. Ancak Halisdemir, sanıklar eski binbaşı Fatih Şahin ve eski üsteğmen Mihrali Atmaca tarafından şehit edilmişti.



Dava kapsamında tutuklu yargılanan 18 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Atmaca hakkında ise 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



Ayrıca, bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniliyor.



15 Temmuz gecesi Terzi ile birlikte Diyarbakır'dan gelen sanıkların yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.



Davanın bugüne kadar görülen duruşmalarında, sanık savunmaları ile tanık beyanlarının alınma işlemi tamamlandı.



Davanın 22 Mart'taki duruşmasında alınan ara kara gereği, Halisdemir'in şehit edildiği yerde keşif yapılamasına karar verilmişti. Davanın bir sonraki duruşması, 16 Mayıs'ta görülecek.