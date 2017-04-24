Ökk'deki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 69 sanığın yargılandığı davada savunma yapan sanık eski Albay Murat Aydın, 15 Temmuz gecesi sanık eski Albay Ümit Bak'ın kendisine atama ve darbe içerikli mesajları gösterdiğini aktardı.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugünkü duruşmasına sanıkların savunmasıyla devam edildi.



Sanık eski Albay Murat Aydın, darbe girişiminden önce ÖKK'de Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler ve Siber Savunma Komutanı olduğunu, 11 Temmuz 2016'da ÖKK'de göreve başladığını ifade etti. ÖKK'deki misafirhanede ikamet etmeye başladığını ifade eden Aydın, misafirhanede dinlendiği esnada nöbetçi astsubayın araması ile askeri hareketlilikten haberdar olduğunu belirtti.



Bunun üzerine karargaha gitmek için misafirhaneden ayrıldığını belirten Aydın, gelen bir helikopterin nizamiye bölgesine ateş ettiğini gördüğünü beyan etti.



Karargahta yaşadıklarını da aktaran Aydın, "Harekat merkezine girdim ve oradakilere 'neler oluyor' dedim. Birisi terör eylemi beklendiğini söyledi. Ümit Bak Albay bana iki adet mesaj gösterdi. Mesajlarda Semih Terzi'nin atanması ve gece 03.00'ten itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyacağı yazıyordu. Oradan ayrılarak muhabere merkezine gittim. Nöbetçi olan 3 kişi vardı, mesajlar masa üzerindeydi. Mesajların nereden geldiğini sordum. Genelkurmaydan geldiğini söylediler. 'Mesajları geri çekin, bana bağlı askerleri arayın, bir olaya karışmasınlar' dedim. 'Benden başkasına kapıyı açmayın' diyerek oradan ayrıldım." diye konuştu.



Aydın, harekat merkezine tekrar gittiğini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Orada bulunan iki televizyon da açıktı. Her şey sakin ve normal görünüyordu. Vardiya amiri Yarbay Mehmet Ali Çelik, 'Mesajlar ne oldu?' diye sordu. Ben de 'içerikleri karışık, komutan emri gerekiyor' dedim. Birini aradı ve karşısındakine, 'Komutanım burada bazı arkadaşların kafası karışık, emirlere uymuyorlar.' dedi. Çelik, hoparlörü açtı ve cevabı bize dinletti. Görüştüğü kişi, 'Bir sürü işimiz var, bir de onlarla uğraşmayalım.' dedi. Sonra telefonu kapattı. Bunun ardından harekat merkezindeki telefon çaldı. Ümit Bak Albay, karşısındakine, 'Görevden alınmışsınız, emirlerinizi yerine getiremem.' dedi ve telefonu kapattı. Zekai Paşa'nın aradığını düşünüyorum. Bir süre sonra tekrar telefon çaldı, silahlı olan astsubay koşarak gelip telefonu aldı ve hızlıca kapattı ve 'Telefonu açmayın.' dedi. Sonra oradan ayrıldım ve bir daha oraya gitmedim."



İlerleyen saatlerde birliğe bir helikopterin daha geldiğini kaydeden Aydın, helikopterle ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'nın geldiğini zannettiğini bildirdi.



Helikopterden inenlerin karargah binasına gireceği esnada çatışma çıktığını söyleyen Aydın, "Gelen ekibin kim olduklarını seçemedim. Tam teçhizatlı ve yüzleri kapalı şahıslardı, ürkütücü gözüküyorlardı. Karargaha yaklaşırken silah sesleri geldi. Yerde bir kişi yatıyordu. Yardım amaçlı oraya gittim. Yaralı şahsı yukarıda bir odaya götürdüler. Emir astsubayı olan biri, yaralı şahsa yardım ediyordu. Yaralı şahıs nefes almakta güçlük çekiyordu. Oda kalabalık olduğu için çıktım. O sırada karargahta silahlı ve teçhizatlı kişiler arama yapıyordu." ifadelerini kullandı.



Yaşanan gelişmelerden sonra güvenli bir bölgeye geçip beklediğini kaydeden Aydın, sabah birliğe gelen Kurmay Başkanına yaşananları anlattığını ve 17 Temmuz'da gözaltına alındığını kaydetti.



Aydın, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Savunmasını yapan Mehmet Yaşar Çelik ve Mehmet Ali Eser de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat taleplerinde bulundular.



Duruşmaya yarın devam edilecek.