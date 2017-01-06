Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, 12-15 Ocak'ta Samsun'da yapılacak.



Samsun Tekkeköy TÜYAP Fuar Alanı'nda organize edilecek şampiyonaya 256 sporcu katılacak. Kategorilerinde ilk 8'e giren sporcular, 17-18 Ocak'ta aynı yerde düzenlenecek milli takım seçmelerinde mücadele etmeye hak kazanacak.



Fransa'nın ev sahipliğinde 7-12 Mart tarihlerinde yapılacak Salon Avrupa Şampiyonası'na tarihinde ilk kez tam kadro katılma hakkı elde eden Türkiye, 8 kategoride 24 sporcuyla madalya arayacak.



Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Samsun'daki şampiyonanın önemine değinerek, "Bu yıl en önemli organizasyonlarımızdan bir Salon Avrupa Şampiyonası. Türkiye Şampiyonası ise bu organizasyon öncesi sporcularımızın performansını görme açısından önem taşıyor. Teknik ekiplerle birlikte yaklaşık 400 kişi Samsun'da olacak. İyi bir organizasyon olmasını ümit ediyor ve sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.