Okçuluk: Avrupa Gençlik Kupası

Okçulukta, Avrupa Gençlik Kupası 1. ayak yarışmaları Yunanistan'da devam ediyor. Türk Milli Takımı, şampiyonanın 3. gününde iki bronz madalya kazandı.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Maraton kentinde düzenlenen organizasyonda, Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ile Serdar Bortay Maraş ve Gizem Elmaağaçlı'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.



Şampiyonaya makaralı ve klasik yayda bireysel müsabakalarla devam edilecek.