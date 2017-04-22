Okçuluk: Avrupa Gençler Kupası

Okçulukta Avrupa Gençler Kupası 1. ayak yarışmaları sona erdi. Milli sporcular, organizasyonun son gününde 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.



Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Maraton kentinde düzenlenen kupanın 5. ve son gününde bireysel finaller yapıldı. Klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, finalde Rus Alexey Krivolap'ı 6-4 mağlup ederek altın madalya kazandı.



Klasik yay kadınlarda Büşranur Gülnaz Coşkun, üçüncülük maçında takım arkadaşı Fatma Buket Aycan'ı 6-5 yenerek bronz madalya aldı.



Makaralı yay erkekler finalinde iki Türk sporcu eşleşirken, karşılaşmayı 139-135 alan Serdar Bortay Maraş altın, Furkan Dernekli ise gümüş madalyanın sahibi oldu.



Makaralı yay kadınlar üçüncülük mücadelesinde de iki milli sporcu karşı karşıya geldi. Begüm Topkarcı, takım arkadaşı Gizem Elmaağaçlı'yı 138-134 mağlup etti ve 3. oldu.



Türkiye böylece 1. ayak yarışmalarını 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 10 madalyayla 2. sırada tamamladı. Yarışmaların birincisi, 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 10 madalya ile İtalya oldu.



Gençler Avrupa Kupası 2. ayak yarışmaları, 9-14 Temmuz'da Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılacak.