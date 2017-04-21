Okçuluk: Avrupa Gençler Kupası

Okçulukta, Avrupa Gençler Kupası 1. ayak yarışmaları devam ediyor. Türk Milli Takımı, klasik yay erkeklerde 1., kadınlarda ise 3. sırada yer aldı.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Maraton kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde yarışmalar tamamlandı.



Klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Oğuzhan Küçük ve Onur Tezel'den oluşan takım, finalde İtalya'yı 5-3 mağlup ederek altın madalya kazandı. Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz, Fatma Buket Aycan ve Gülnaz Coşkun'dan oluşan milli takım, Almanya ile yaptığı üçüncülük mücadelesini 5-4 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.



Kupaya yarın bireysel finaller ile devam edilecek.