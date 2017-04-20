Okçuluk: Avrupa Gençler Kupası

Okçulukta, Avrupa Gençler Kupası'nın 1. ayağında yarışan Türk sporculardan Mete Gazoz, erkekler olimpik yay, Serdar Bortay Maraş ve Furkan Dernekli ise makaralı yayda finale çıktı.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Maraton kentinde düzenlenen organizasyonun 3. günü tamamlandı.



Erkekler olimpik yay kategorisinde Mete Gazoz, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.



Milli sporculardan Serdar Bortay Maraş ve Furkan Dernekli ise erkekler makaralı yay finalinde birbirlerine rakip oldu.



Kadınlarda ise Gülnaz Büşranur Çoşkun ile Fatma Buket Aycan, olimpik yay, Gizem Elmaağaçlı ile Yasemin Begüm Topkarcı da makaralı yayda bronz madalya için birbirleriyle karşılaşacak.



Bireysel müsabakalarda finaller, 22 Nisan Cumartesi günü yapılacak.



Şampiyonaya, yarın takım müsabakalarıyla devam edilecek.