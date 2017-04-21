Okçular Hedefi Koşarak Vuracak

Bursa'da yarın "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında "Geleneksel Okçuluk Koşusu" düzenlenecek.



Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ile Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği Geleneksel Türk Okçuluğu Branşı ile Atıcılar Tekkesi (ATEK) Kulübü'nün birlikte organize ettiği etkinlik, Yeni Kapı Şüca Ok Meydanı'nda gerçekleşecek.



Okçuluk duası ile başlayacak programda, ok atışı yapılacak ve okçuluk koşusu izlenecek.