Okay Yokuşlu'ya Roma Kancası!
Trabzonspor'un genç yıldızı Roma'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı!
Beşiktaş'a attığı golle herkesi kendine hayran bırakan Okay Yokuşlu, 19 yaşında Roma'nın kapısından döndü.
Roma, Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı kiraladığı dönemde Okay Yokuşlu'ya da hayran kalmıştı.
Rusya'da yapılan Avrupa U-19 Şampiyonası elit tur maçlarında Roma efsane oyuncularından Bruno Conti, 24 Mayıs 2013'te oynanan milli maçta; Salih Uçan ve Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Okay Yokuşlu'yu da beğenmişti.
Roma o dönemde Feyyaz Uçar ve Emre Aşık'ın verdiği raporlar yüzünden Okay'ı değil Salih Uçan'ı kiralamayı tercih etmişti.
(Fotospor)
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