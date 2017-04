Okay Yokuşlu: 'Potansiyelimiz Yüksek'

Trabzonspor'da son dönemki başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çeken Okay Yokuşlu takıma övgüler yağdırdı. Kadrolarının potansiyelinin yüksek olduğuna değinen Okay, "Bu durum gelecek sezonki başarımız öncesi önemli bir sinyal" diye konuştu.



TARAFTAR SAHİP ÇIKTI



Taraftarlarına da teşekkür eden Okay, "Onlar bize her fırsatta sahip çıktı. Yeni bir takımız ve taşlar henüz yerine oturmaya başladı. Camiamızın da desteğiyle önemli bir yere geleceğiz" ifadesini kullandı.



Kaynak: Takvim