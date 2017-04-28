Okan Üniversitesi, 7. kez öğrenci filmlerini ödüllendiriyor

Temel amaçları; Türkiye'de kısa filmin gelişmesine katkı sağlamak, kısa film üreticileri için bir iletişim ve buluşma alanı yaratmak ve üniversite öğrencileri arasında sinemayla ilgilenenleri teşvik etmek olan yarışmanın bu seneki ödül töreni tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bir kez daha Pera Müzesi işbirliğiyle gerçekleşecek.

2 Mayıs 2017 tarihinde saat 18:00'de sinema sektörünün önde gelen yönetmen, oyuncu, sinema yazarı ve akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan ödül töreninde bu yıl geçtiğimiz senelerden farklı olarak 4 değil tam 5 ödül sahipleriyle buluşacak.

Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema-TV Bölümü 7. Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması'nın kurmaca ve belgesel kategorilerinde dağıttığı ve artık gelenekselleşmiş olan En İyi Film ve Jüri Özel Ödülleri'nin yanı sıra bu yıl ilk kez bir özel ödül daha verilecek. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından ressam Hüsamettin Koçan'ın kurucusu olduğu; Avrupa Müze Ödülü sahibi Baksı Müzesi adına takdim edilecek olan Baksı Müzesi Özel Ödülü, sinema sanatına yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi başaran belgesel ya da kurmaca türünde çekilmiş filmlerden birinin olacak.

Yarışmaya katılan toplam 250 filmi titizlikle izleyip değerlendirerek finalistleri belirleyen bir ön jüri çalışmasının ardından hem kurmaca hem de belgesel kategorilerinde 10'ar film izleyen ana jüri üyeleri arasında bu sene de tıpkı geçtiğimiz senelerde olduğu gibi sinema sektörünün yıldız isimleri yer aldı. Kurmaca filmler; oyuncu Nazan Kesal, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, sanat yönetmeni M. Ziya Ülkenciler, sinema yazarı Kaya Özkaracalar ve yönetmen Mustafa Kara tarafından değerlendirilirken, belgesel filmler de; akademisyen ve belgeselci Yrd. Doç Dr. Bahar Kılıç Adilçe, belgesel yönetmenleri Cem Kaya, Hasan Basri Özdemir, Ender Yeşildağ ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sühendan Kumcu tarafından değerlendirildiler.

2 Mayıs 2017 tarihinde saat 18:00'de başlayacak olan Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema-TV Bölümü 7. Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması ödül töreninin sunuculuğunu Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden olan ünlü yapımcı ve sunucu İzzet Öz üstlenecek.