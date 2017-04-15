Okan Kavurga & Barış Balkır Stand-up Show
Tek kişilik oyunu Boyumdan Büyük İşler'den tanıdığınız Barış Balkır ve zat-ı şahanem 15 Nisan'da Kadıköy'e kahkaha dolu bir gece sözü verdik, sözümüzün arkasındayız. Gelin, birlikte gülelim...Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Living RoomMekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok.
Tek kişilik oyunu Boyumdan Büyük İşler'den tanıdığınız Barış Balkır ve zat-ı şahanem 15 Nisan'da Kadıköy'e kahkaha dolu bir gece sözü verdik, sözümüzün arkasındayız. Gelin, birlikte gülelim...
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Living Room
Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9
Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Okan Kavurga & Barış Balkır Stand-up Show
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io