Okan Kavurga & Barış Balkır Stand-up Show

Tek kişilik oyunu Boyumdan Büyük İşler'den tanıdığınız Barış Balkır ve zat-ı şahanem 15 Nisan'da Kadıköy'e kahkaha dolu bir gece sözü verdik, sözümüzün arkasındayız. Gelin, birlikte gülelim...Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Living RoomMekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok.

Okan Kavurga & Barış Balkır Stand-up Show

Tek kişilik oyunu Boyumdan Büyük İşler'den tanıdığınız Barış Balkır ve zat-ı şahanem 15 Nisan'da Kadıköy'e kahkaha dolu bir gece sözü verdik, sözümüzün arkasındayız. Gelin, birlikte gülelim...

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Living Room

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9

Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Okan Kavurga & Barış Balkır Stand-up Show

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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