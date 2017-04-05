Okan Buruk Tribüne Gönderildi

Okan Buruk, Medipol Başakşehir maçında çılgına döndü, tribüne gönderildi.

Okan Buruk Tribüne Gönderildi

Akhisar Belediyespor'un Medipol Başakşehir'e attığı gol ofsayt mıydı? Okan Buruk, attıkları golün ofsayt gerekçesiyle sayılmamasına itiraz edince hakem tarafından tribüne gönderildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

90+3'te Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, attıkları golün ofsayt gerekçesiyle sayılmamasına itiraz edince hakem tarafından tribüne gönderildi.

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