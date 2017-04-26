Okan Buruk: Ligi İyi Bir Yerde Bitirmek İstiyoruz

SPOR Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 5-1 yenerek rahatlayan Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, gelecek sezonu değil, kalan 6 haftayı düşündüklerini söyledi. Yetenekli oyunculardan kurulu geniş bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Buruk, "Lig devam ediyor. Yeni sezonu düşünmek için henüz erken. İyi bir ekibimiz var. Bazı oyuncuları ilk 18'e bile alamıyoruz. İlk etapta bu sezonu iyi bir yerde tamamlayıp, yeni sezonun kadro planlamasına sonra bakacağız" dedi.



Bursaspor galibiyetinin önemine de değinen Okan Buruk, "İlk golü yememize rağmen oyun disiplininden kopmadık. Farklı bir skorla kazanmayı başardık. Önümüzde 3'ü içerde 3'ü dışarda 6 karşılaşma daha var. Biz aşağıdaki takımlara bakmıyoruz. Aşağıyla işimiz yok. Gözümüzü daha üst sıralara çevirip her maçı kazanmaya çalışacağız" diye konuştu. Yeşil siyahlıların son antrenmanını Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Başkan Hüseyin Eryüksel'le birlikte izledi.



- Akhisar