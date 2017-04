- Okan Buruk: "İlk hedefimiz yerimizi korumak"



MANİSA - Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kazanarak bir an önce, yerimizi garantilemek ve üst sıralarda nereleri hedefleyebiliriz, nerelere gelebiliriz ona bakmak istiyoruz" dedi.

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Yılmaz Ataburt Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde çalışan yeşil-siyahlılarda U-17 Milli Takımıyla Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak Hasan Ali Adıgüzel katılmazken, Mustafa Yumlu kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk, Bursaspor maçının ardından büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Yeni haftaya hazırlanırken bu maçın morali üzerimizde var. Bursaspor gibi iyi bir takımı böyle bir skorla yenmek bizim için büyük bir gurur ve çok önemliydi. Hem 3 puan kazanmak hem de farklı kazanmak önemli. Oyunu gerçekten çok düzgün, istekli ve akıllıca oynadılar. Oyuncularımın kendilerine olan güvenleri özellikle öne geçtikten sonra çok fazlaydı ve bu da sonuca yansıdı. Bu anlamda oyuncularıma teşekkür ediyorum. Beraber çalıştığımız bu süre içinde verilen emeklerin karşılığını almak için her şeyi yapıyorlar. O yüzden iyi bir grupla çalışıyorum. Çok kaliteli oyuncular. Bunu hem skora hem de oyuna yansıttıkları zaman maçları kazanıyoruz bu da bizim için çok önemli. İnşallah bu güven bundan sonraki haftalarda bizi daha iyi yerlere götürecektir" dedi.

"İlk hedefimiz yerimizi garantilemek"

Geldiğinden bu yana hep aynı sözleri sarf ettiğini hatırlatan Okan Buruk, alt tarafa bakmadan yola devam edeceklerine vurgu yaparak, "Bizler ligin altına bakmadan kimleri yakalayabiliriz, kimleri geçebiliriz bunları düşünüyoruz. O yüzden ilk hedefimiz üst tarafları yakalamak. 6 tane maçımız var. Basamak olarak ne kadar yükselebilirsek o kadar iyi. Tabi ki her zaman her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu anlamda aşağıya çok fazla bakmak istemediğimizi söyledim. Kazanarak bir an önce yerimizi garantilemek ve üst sıralarda nereleri hedefleyebiliriz, nerelere gelebiliriz ona bakmak istiyoruz. Özellikle üst sıralarda bize yakın rakiplerle oynayacağız. Bu maçları kazanmak bizim için çok önemli olacak" diye konuştu.

"Kadrodan memnunum"

Gelecek sezonun planlaması hakkında sorulan soruya yanıt veren Buruk, "Biz de 3 haftadır buradayız. Oyuncularımızı görüyoruz, tanıyoruz ve maçlara çıkıyoruz. Yani birlikte bir yola çıktık. Oyuncularımdan ve kadromdan son derece memnunum. Sezon bittikten sonra da bununla ilgili değerlendirmeleri yaparız. Ama biz de oyuncularımızı görmek istiyoruz, yani şans veremediğimiz oyuncular daha çok var, çünkü kalabalık ve geniş bir kadromuz var. Bu kadroda da bazılarını 18'e alabiliyor bazılarını alamıyoruz. Hepsine şans verdikten sonra tabi ki gelecek sene ile ilgili planlamamızı yapacağız. Ama bizim için önemli olan önümüzdeki 6 tane maç, bu amaca da çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Ben kadromdan çok memnunum, kaliteli bir kadro var. Bizim şu andaki hedefimiz ligi çok iyi bir şekilde bitirmek. Çok değerli ve önümüzdeki senelerde de bizi götürecek çok fazla oyuncumuz var" açıklamasını yaptı.