Okan Buruk'a Tahkim'den Onama
MEDİPOL Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında hakem Ümit Öztürk'e yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 3 maç ceza alan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.
MEDİPOL Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında hakem Ümit Öztürk'e yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 3 maç ceza alan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi. Kurul dün yaptığı toplantıda Disiplin Kurulu'nun kararında isabetsizlik bulunmadığı görüşünden hareketle Buruk'un cezasını oybirliği ile onadı. Fenerbahçe deplasmanında tribüne çıkan genç teknik adam, Bursaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında da soyunma odası ile yedek kulübesine giremeyecek.
Öte yandan yeşil beyazlı ekipte 23 Nisan Pazar günü iç sahada oynanacak Bursaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Referandum nedeniyle lige verilen arayı avantaja çevirmek istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Milli maç arasında iyi çalışıp Medipol Başakşehir'i ligde yenmiştik. Aynı şekilde Bursaspor randevusundan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. - İzmir