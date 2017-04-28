Okan Bayülgen'in Kızı Bodrum Belediyesi'nin Başkanlık Koltuğuna Oturdu

Bodrum'da eğlence mekanı açan ünlü televizyon programcısı Okan Bayülgen, kızı İstanbul ile birlikte Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'u ziyaret etti. Kocadon, 9 yaşındaki İstanbul'u başkanlık koltuğuna oturttu.

GEÇ DE OLSA BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

Gençliğinin yıllarının bir bölümünü Bodrum'da yaz aylarında çalışarak geçiren Okan Bayülgen, Cumhuriyet Caddesi'nde mülkiyeti kendine ait binada 'Dada' adlı bir gece kulübü açtı. Okan Bayülgen kızıyla birlikte Başkan Mehmet Kocadon'u ziyaret etti. Başkan Kocadon, kendisini 23 Nisan'da ziyaret etmek isteyen ancak hasta olması nedeniyle gelemeyen 9 yaşındaki İstanbul'u başkanlık koltuğuna oturttu. Hep birlikte poz veren Bayülgen ailesi ile Kocadon, Bodrum'un sezon hazırlıkları üzerine de sohbet etti.

"TALİMATI VERDİN KABUL EDİYORUZ"

İstanbul Bayülgen, Kocadon'dan "Bodrum her zaman böyle mavi yeşil ve evleri beyaz olarak kalsın, çok kalabalık olmasın" dileğinde bulundu. Kocadon da "Madem belediye başkanı oldun o zaman bu talimatlarını ilgili birimlere verdin olarak kabul ediyoruz, biz de güzel kentimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapıyoruz" dedi.



