Okan Bayülgen'den Nusret'e: Yaptığı Şov Sapkın ve Ahlaksız

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tuzlama hareketiyle dünya çapında ünlü olan Nurset'e ağır eleştirilerde bulundu.

"BU VİDEOLARI ÇOCUKLARIMIZ DA İZLİYOR"

Nusret'in videolarını çocukların da izlediğini ve ete yapılanların İslam dinine aykırı olduğunu belirten ünlü şovmen, şu ifadelere yer verdi: "Kucağında kuzu okşama, ölü hayvanları tokatlama, İslam'da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler. Bu videoları çocuklarınız izliyor.

"BU ŞOV SAPKIN VE AHLAKSIZDIR"

Ben bu şovu sapkın ve ahlaksız buluyorum. Bu Nusret'e para yatıran da, yiyen de,reklam ajansı da, haberini yapan da bu çirkinliğe ortak oluyor. Neyse... Sıkmayın canınızı. Hadi size afiyet olsun!