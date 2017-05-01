Okan Bayülgen'den fenomen Nusret'e ağır sözler!

Aslı Enver: Onu tanıdıkça daha çok seviyorum
Deniz'in özgürlüğüne kavuşacağı gün ve saat netleşti
Tartışmaya sebep olan gol ofsayt çıktı
İmparator'dan 1 Mayıs paylaşımı: İşçiydim, patron oldum
Borçluya yapılandırma fırsatı! Borçlar 36 ay taksitle ödenebilecek
Taksim'den renkli kareler! Sinek avlayan esnaf, turistlerle top oynadı
Başkan'dan Hakan Şükür itirafı: İlk kez tansiyonum 19'a yükseldi
Kızının en yakın arkadaşıyla karısını aldattı!
Otomobilin uçtuğu köprüdeki yazı, ilginç görüntü oluşturdu!