Okan Bayülgen, Bodrum'da Eğlence ve Sanat Mekanı Açtı

Geçtiğimiz aylarda ödül töreninde Diriliş Ertuğrul dizisi ekibiyle kriz yaşayan Okan Bayülgen bütün mecralarda ses getirmiş ve Kanal D ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Elini ayağını bir süreliğine türk televizyonlarından çeken Bayülgen, Bodrum'da bir eğlence mekanı açtı.

PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Altın Kelebek ödül töreninde Diriliş Ertuğrul ekibine söz verilmeyince gerilim yükselmiş, Okan Bayülgen'in sahnedeki açıklamalarıyla ortalık daha da karışmıştı. Olay, ana haber bültenlerinden, meclise kadar ulaşmış, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bile tepksini dile getirmişti. Tüm yaşananların ardından Bayülgen özür dilese de fayda etmedi. Bayülgen'in kasım ayında Kanal D'de başlaması gereken programı iptal edildi.



YENİ MEKANI BODRUM'DA

Bayülgen, DadaSalon adını verdiği sanat ve eğlence kulübü ile eğlence sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Bodrum'un merkezinde açılan mekânda, Bayülgen'in maketi de dekoratif amaçlı olarak kullanıldı.

İşte mekandan görüntüler:

