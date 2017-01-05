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Okan Albayrak

Okan Albayrak

Okan Albayrak, Mask Live Sahnesinde dinleyicisi ile buluşacak.

Okan Albayrak

Okan Albayrak, Mask Live Sahnesinde dinleyicisi ile buluşacak.

2004-2011: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – Lisans eğitimi (Kompozisyon Bölümü)

2005-2009: TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu Ses Sanatçısı

2001-2004: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – Lise eğitimi 

1997-2000: İzmit Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı (Yetenek Sınavı 1.si)

1996-1999: Kocaeli Turk Sanat Musikisi Cemiyeti

1987 İzmit doğumlu Okan Albayrak, Soner Sarıkabadayı prodüktörlüğünde albüm çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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