Okan Albayrak, Mask Live Sahnesinde dinleyicisi ile buluşacak.
2004-2011: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – Lisans eğitimi (Kompozisyon Bölümü)
2005-2009: TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu Ses Sanatçısı
2001-2004: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – Lise eğitimi
1997-2000: İzmit Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı (Yetenek Sınavı 1.si)
1996-1999: Kocaeli Turk Sanat Musikisi Cemiyeti
1987 İzmit doğumlu Okan Albayrak, Soner Sarıkabadayı prodüktörlüğünde albüm çalışmaları devam etmektedir.
Kaynak: Etkinlik.io