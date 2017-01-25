Amasya'da, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) "OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2" projesi kapsamında "İşletme Koçluğu Başlangıç Toplantısı" düzenlendi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IPA IV. Bileşeni) kapsamında başvurusu kabul edilen "OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2" projesi faaliyetleri devam ediyor. TR83 Bölgesi'nde (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) farklı hedef kitle ve bölgelere yönelik düzenlenecek bir dizi etkinlik ve yenilikçi uygulamalar ile konunun tarafları arasında kayıtdışı istihdam konusunda farkındalığın artırılması, kurumsal alt yapının güçlendirilmesi yolu ile kayıtlı istihdamın artırılması hedefleniyor.



"İşletme Koçluğu Başlangıç Toplantısı"



Bu faaliyet kapsamında yapılan "İşletme Koçluğu Başlangıç Toplantısı" OKA Amasya Yatırım Destek Ofisi'nde, TR83 Bölgesi'ndeki 10 işletme temsilcisi ve OKA temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplamda 24 kişinin katıldığı toplantı, OKA PPKB Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin'in konuşmasıyla başladı. Toplantıda, Proje Genel Koordinatörü Kübra Ceviz proje hakkında genel bilgilendirme yaptı.



İşletme koçluğu faaliyetini yürütecek VİVEKA'yı temsilen Genel Müdür ve İşletme Koçu Barış Okur ve İşletme Koçu Ayşe Kuyrukçu işletmelere faaliyet kapsamında yapılacaklar hakkında bilgi vermesiyle toplantı sona erdi.



İşletme koçu faaliyeti



OKA'dan yapılan açıklamada işletme koçluğu faaliyeti hakkında şu bilgiler verildi: "Projenin 7. ve 12. ayları arasında düzenlenecek olan; bölgede faaliyet gösteren işletmelerimizin rekabet güçlerinin artırılması, kurumsal kapasitelerinin nitelikli insan kaynağı yoluyla geliştirilmesi ve kümelenmeye hazırlama yoluyla etkin bir gelişim göstermeleri için TR83 Bölgesi'ndeki her ilimizden 5 işletme olmak üzere toplam 20 işletmemize 4 ay süresince 'işletme koçluğu desteği verilmesidir. Bu işletmelerin 'KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi' kapsamında Çorum ve Samsun illerimizde daha önce desteklenmiş küme oluşumu uygun sektörlerden tercih edilmesi o projedeki tecrübelerin bu yeni projemize aktarılması ve diğer illerimizde yeni oluşturulacak olan kümelere tecrübe aktarılması açısından önemli bulunmaktadır. Projenin diğer faaliyetleri; kayıtdışı çalışanlara yönelik farkındalık artırma faaliyetleri yolu ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, düzenlenecek olan eğitim, toplantı, 'Lobicilik ve Medya İletişimi' eğitimleri sayesinde bölgede faaliyet gösteren STK, TSO, ESOB, OSB, KSS, sendika vb. yapıların kurumsal altyapılarını ve bilinç düzeyinin artırılması, düzenlenecek olan resim yarışması, bilgilendirme toplantıları yardımı ile farklı kademelerdeki öğrencilerin bilinç düzeylerinin artırılması, seri halde düzenlenecek olan etkinlikler (kısa film yarışması, kamu spotları, istihdam şenlikleri, TV programları, afiş, broşür v.b.) sayesinde kamuoyunda farklı hedef kitlelerin kayıtdışı istihdam konusunda bilinç düzeylerinin artırılması özel olarak hedeflenmiştir." - AMASYA