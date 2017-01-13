Oka'da Dönem Başkanlığı Samsun'da

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında (OKA) dönem başkanlığı Çorum'dan Samsun'a geçti.



Ajansın 2017 yılı dönem başkanı Samsun Valisi İbrahim Şahin oldu. Vali Şahin görevi Amasya'da düzenlenen yönetim kurulu toplantısında Çorum Valisi Necmeddin Kılıç'tan devraldı. Ajans yönetiminde Başkanvekilliği görevini ise Tokat Valisi Cevdet Can üstlendi.



Vali Salih Işık'ın ev sahipliğinde Amasya Valiliği'nde düzenlenen toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya ve diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak için kalkınma ajansı ve ilgili kurumlar tarafından çeşitli projeler yürütüldüğünü belirten Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, "2016 yılında ajansımızın çıktığı proje teklif çağrısı olan 'Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı' kapsamında 26 başvuru ile sözleşme imzalanmıştır. 17,2 milyon TL ajans desteği ile beraber bölgede 35,3 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilmektedir. Programın amacı TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. 2016 yılında Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 14 projeye 809 bin TL destek verilmiş olup toplam yatırım 1,9 milyon TL olmuştur. Ayrıca teknik destek kapsamında 11 projeye destek verilmiştir" dedi.



Tokat Tarihi Meydan Çarşısı'nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesi



Güdümlü proje desteği kapsamında "Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi'nin devam ederken projenin 16,1 milyon TL olan toplam bütçesinin 7 milyon TL'lik kısmının OKA tarafından desteklendiğini ayrıca "Tokat Tarihi Meydan Çarşısı'nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesi"nin de hazırlık çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlandığını anımsatan Necmeddin Kılıç, "Yönetim kurulumuz tarafından onaylanan proje, Kalkınma Bakanlığı onayına sunulacaktır. Proje kapsamında, kent kimliğindeki niteliğine bağlı olarak, proje alanındaki geleneksel ticaretin korunması ve geliştirecek şekilde düzenlenmesi, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunların çözülmesi, alanın ihtiyaçlarının tarihsel ve geleneksel çevrenin özellikleri gözetilerek çağdaş yaşamın gerektirdiği donatılarla giderilmesi ve planlanması amaçlanmaktadır. Ajansımız, yalnızca hibe veren bir kurum olmayıp, aynı zamanda AB hibelerinden de azami ölçüde faydalanmaktadır. Yerel ve bölgesel dinamikleri harekete geçirmek üzere faaliyetlerini sürdüren Ajansımız diğer taraftan küresel ağlarda yer almak ve uluslar arası gelişmelerden bölgenin azami faydalanmasını temin etmek üzere de çalışmalar takip etmektedir. Bu çerçevede Ajansımızın Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına sunduğu Orta Karadeniz Bölgesi Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi ile Samsun Lojistik Merkezi Projesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.



TR83 Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi



Orta Karadeniz Bölgesi'nin (TR83) Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve bütçesi 8 milyon avro olan toplam 4 adet ana bileşenden oluştuğunu kaydeden Vali Kılıç, inşaat bileşeninin yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alan ve bin 800 metrekare çevre düzenlemesi olan 3 katlı ajans hizmet binasının yapımını kapsadığını ve bu proje ile TR83 Bölgesinin sürdürülebilir gelişmesini hızlandırmak ve diğer bölgeler ile bölge içindeki iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak Türkiye'nin AB ülkelerine yakınsamasına katkıda bulunmak amacıyla başta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olmak üzere bölgedeki KOBİ'lere hizmet verebilecek alt yapının güçlendirilmesi, bölgenin yatırım imkanları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Kılıç, "Projenin teknik yardım, inşaat müşavirliği ve inşaat bileşenleri halihazırda uygulanmaktadır. Mal alımı bileşeni 2017 yılı Ocak ayında başlayacaktır. Proje teknik bileşeni kapsamında TR83 Bölgesi Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi (S3), Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi, Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı, Kurumsal Stratejik Plan, İnsan Kaynakları Stratejisi ve Eğitim İhtiyaç Analizi TR83 Bölgesi Yatırım Tanıtım Stratejisi, Yatırım Konferansı, yurt içinde ve yurt dışında tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi faaliyetleri üzerine çalışılmaktadır" şeklinde konuştu.



Samsun Lojistik Merkezi Projesi



Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında ajans çatısı altında yürütülmekte olan ve 43 milyon euro hibe bütçesi olan Samsun Lojistik Merkezi Projesi kapsamında da inşaat ve hizmet alımı bileşenleri devam ettiğini belirten Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, mal alımı ihalesinin de sonlanmak üzere olduğunu ifade etti. Samsun Tekkeköy Lojistik Köy Projesi'nin farklı büyüklükte depolardan ve depo yapılmak üzere hazırlanacak arazilerden bir sosyal ve idari binası, bir komisyon ofisi, itfaiye, hizmet istasyonları, yükleme-boşaltma sistemleri, benzin istasyonu, iki araç ölçüm binası, iki güvenlik binası, yollar, oto ve tır park alanları ve demiryolundan oluştuğunu anlatan Kılıç şu bilgileri verdi: "Bu projelerin dışında 'TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi', 'Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2 Projesi', 'OKA Yetişkin Eğitmen Kadrosunu Güçlendiriyor Projesi' 2016 yılında devam etmiştir. Bunlara ilaveten 2016 yılı son çeyreğinde Çorum İl Stratejik Gelişim Planı hazırlıklarına başlanmış olup 10 adet eylem planını içeren çalışmada son aşamaya gelinmiştir. Çalışmanın amacı Çorum ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyum göstermesi için gerekli ekonomik ve sosyal alandaki çalışmaların planlanmasıdır. 10. Kalkınma Planı'nın işaret ettiği hedef ve politikalar olan nitelikli insan, güçlü toplum, yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme, yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir çevre, kalkınma için uluslararası işbirliği gibi konular dikkate alınarak hazırlıklar yapılmıştır. Çalışma tamamlandıktan sonra aynı formatta TR83 Bölgesindeki diğer iller için de hazırlanacaktır. Çalışma kapsamında üst ölçekli planlar taranmış olup, kurum ziyaretleri ve paydaş toplantıları gerçekleştirilmiş, kurumların hedef ve faaliyetlerini içeren eylemler ortaya konmuştur. 2016 yılı içerisinde tüm TR83 Bölgesi illeri için 'İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi' hazırlanmıştır. Bu stratejinin amacı, ilin yatırım, destek ve tanıtımı konusunda ildeki tüm ilgili kurum ve kuruluşlarını aynı vizyon etrafında bir araya getirerek, kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirmek, kısa ve orta vadeli ortak öncelik ve faaliyetleri belirlemek, ilin yatırım destek ve tanıtım konusunda yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmek ve böylece ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yürütülecek faaliyet ve çalışmalara etkinlik kazandırmak olmuştur." - AMASYA