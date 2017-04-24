Ok Meydanında Anlamlı Etkinlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yer Kapı Bursalı Şüca Ok Meydanı yeniden anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Geleneksel Türk Okçuluğu Kutlu Doğum Programı bu senede Yer Kapı Bursalı Şüca Ok Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Bursa'da faaliyet gösteren okçuluk kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilen program Kur an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra halka ve gelen misafirlere yapılan etli pilav ikramının ardından programa teşrif eden protokol mensupları ok atışı gerçekleştirdi. Sonrasında ise Bab-ı Nun ile Atıcılar Tekkesi sporcuları ok uçurma gösterilerini gerçekleştirdi. Okçular 'Allah aşkına', 'Resululah aşkına' ve 'gaza niyetine' nidalarıyla hedefleri tam isabet vurdular.