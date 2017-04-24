Ok Meydanında Anlamlı Etkinlik

Geleneksel Türk Okçuluğu Kutlu Doğum Programı bu senede Yer Kapı Bursalı Şüca Ok Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Bursa'da faaliyet gösteren okçuluk kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilen program Kur an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra halka ve gelen misafirlere yapılan etli pilav ikramının ardından programa teşrif eden protokol mensupları ok atışı gerçekleştirdi. Sonrasında ise Bab-ı Nun ile Atıcılar Tekkesi sporcuları ok uçurma gösterilerini gerçekleştirdi. Okçular 'Allah aşkına', 'Resululah aşkına' ve 'gaza niyetine' nidalarıyla hedefleri tam isabet vurdular.