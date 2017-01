Ok Google, Arabamı Çalıştır! Hyundai Google Home ile Kontrol Edilecek

Artık Google Home üzerinden Hyundai aracınızı kontrol edebilirsiniz!





Hyundai Google Home üzerinden kontrol edilebilecek.



Hyundai Blue Link servisine eklenen yeni özellik otomatik acil durum desteği sunmanın yanı sıra, sahiplerinin bağlı oldukları bir akıllı telefon, Apple Watch veya Android Wear cihazını kullanarak; araçlarının çeşitli yönlerini uzaktan kontrol etmelerini sağlıyor.



Hyundai Google Home Sesli Komut Desteği Blue Link Servisine Ekleniyor.





Otomobil devi CES 2017'de Google ile Google Home üzerinden aracınıza sesli komut kontrolü eklemek için yeni bir ortaklık geliştirdiğini duyurdu.



Ok Google, Start Up My Car!



Bu, aracınızı çalıştırmak veya kapıların kilidini açmak gibi çeşitli işlevlerin Blue Link uzaktan erişimle Google Home üzerinden konuşarak kolayca kontrol edilebileceği anlamına gelir. Buna ek olarak Blue Link,Google Haritaları desteklediğinden Home üzerinden göndereceğiniz sesli komutlar ile Google Haritalarda çeşitli adresleri arayarak yol tariflerini dinleyebilirsiniz.



Hyundai'nin bu uygulaması bir dijital ev asistanlı sistemin bir otomobili kontrol etmesi ile ilgili ilk resmi entegrasyonlardan biridir.



Hyundai Google Home özelliklerine çok daha fazlasını ekleyeceğini belirtiyor ancak bunun için netleşen bir takvim yok.



TheVerge



