Öib'den Taşınmaz Satışlarına Onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki iki taşınmazın satışını onayladı.



ÖİB'nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Oyaca Mahallesindeki bin 17 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 47 bin 60 lira bedelle en yüksek teklifi veren Fikret Erdoğan'a, bin 5 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ise 44 bin 610 lira bedelle en yüksek teklifi veren Servet Erdoğan'a satılmasına karar verildi.