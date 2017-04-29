OİB 6. Ar-Ge Proje Pazarı ve İnovalig Ödülleri sahiplerini buluyor

Otomotivde geleceğin rekabetçi tasarımları ödüllendirilecek

Türkiye ihracatının 11 yıldır üst üste lider sektörü otomotivde katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan 6. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından 4-5 Mayıs tarihlerinde İTÜ Maslak yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Dereceye giren iki proje sahibine yurt dışında burslu eğitim imkanı tanınacak, kazananlar ayrıca İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek Çekirdek programına girmeye de hak kazanacak.

Etkinlikte Otonom Araç Sistemleri, Yapay Zeka gibi panellerde sektördeki yeni iş modelleri ve trendler paylaşılacak. Dünyaca ünlü fütürist Rudy De Waele "Geleceği Şekillendiren Teknoloji" ve fütürist Ufuk Tarhan da "Gelecek Güzel Gelecek" başlıklı konferans verecek.

Türkiye ihracatının lideri otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan 6. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından 4-5 Mayıs tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak yerleşkesinde gerçekleştirilecek. OİB tarafından Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliklerde, 6. Ar-Ge Proje Pazarı Ödülleri ve İnovalig Otomotiv Ödülleri sahiplerini bulacak. Her iki yarışmada geleceğe ışık tutacak yeni fikir ve tasarımlara toplam 120 bin TL para ödülü dağıtılacak. Dereceye giren iki proje sahibine Ekonomi Bakanlığının desteği ile yurt dışında burslu eğitim imkanı tanınırken, kazananlar ayrıca İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'ne girmeye de hak kazanacak.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, OİB Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliği yapacağı etkinlikte, Otonom Araç Sistemleri, Yapay Zeka gibi panellerde sektördeki yeni iş modelleri ve trendler de paylaşılacak. Bu kapsamda dünyaca ünlü fütürist Rudy De Waele "Geleceği Şekillendiren Teknoloji" başlıklı, bir diğer ünlü fütürist Ufuk Tarhan da "Gelecek Güzel Gelecek" konulu konferans verecekler.

OİB Başkanı: "OİB-İTÜ Çekirdek iş birliğiyle projeler sanayiye aktarılıyor"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, İTÜ Çekirdek ile yapılan iş birliğiyle yarışmada ortaya çıkan projelerin geliştirilerek sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini söyledi. Orhan Sabuncu, "OİB olarak bu iş birliği ile girişimcilerimize danışmanlıktan prototiplemeye, laboratuvar çalışmalarından patent sürecine ve sanayi buluşmasına kadar birçok imkanı sunmuş olduk. Bu sayede girişimciler, 250 bin TL'si OİB tarafından karşılanan toplamda 1 milyon TL'lik İTÜ Çekirdek ödülünü kazanma fırsatına sahip oluyor, hem de kuluçkaya yatacak projelerini geliştirip, olgunlaşarak sanayiye aktarma fırsatı buluyor. Türkiye'nin ihracat lideri olan otomotiv sektörümüzün, temelden yetişecek inovatif teknolojilerle önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi en önemli hedefimiz. OİB olarak gerçekleştirdiğimiz yarışmalardaki başarımız, İTÜ Çekirdek'in girişimcilere yarattığı değer ile bir kat daha arttı. Son iki yılda İTÜ Çekirdek'te kuluçkaya alınarak desteklenen girişimcilerimizden 6 tanesi şu anda yatırım aldı, müşterileri var ve sanayimize değer yaratmaya başladı" dedi.

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu da "Sektörümüze daha nitelikli, çevreci, güvenli, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler sunmayı hedefliyoruz. OİB olarak son iki yılda 1,5 milyon TL destek verdiğimiz İTÜ Çekirdek Programında, ödül sahipleri projelerini geliştirmenin yanında, MBA eğitimi ve üniversite-sanayi işbirliğiyle network yaratma imkanı da buldu" dedi.

İTÜ ARI Teknokent CEO'su Kenan Çolpan ise İTÜ Çekirdek programına ilişkin olarak "İTÜ ARI Teknokent olarak yüzlerce girişimcinin yetişmesine olanak tanıyan İTÜ Çekirdek ile bu yıl 5 milyon TL değerinde ödül ve yatırım imkanı sağlıyoruz. Bu yıl OİB ile 3.sünü gerçekleştirdiğimiz Otomotiv Teknolojisi özel kategorisi ile Türkiye'nin otomotiv alanında çok daha güçlü bir ülke olma hedefine destek oluyoruz. Önümüzdeki 10 sene içinde otomotiv sektörünün elektrik, elektronik, yazılım ve enerji üzerine odaklanarak gelişmesi bekleniyor. Bu yönde yerli teknolojiler üretmek, otomotiv alanında fark yaratmanın ve gelişimin anahtarı olacak. OİB'in vizyonu, sanayi gücü ve desteği ile girişimciler daha hızlı büyüyor. Biz de bu büyümede girişimcilerin elinden tutuyoruz" dedi.