Ohsad / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı

Ekspoturk Fuarcılık Org. A.Ş. tarafından düzenlenen OHSAD / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi Belek isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Ohsad / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı

Ekspoturk Fuarcılık Org. A.Ş. tarafından düzenlenen OHSAD / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi Belek isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Medikal Ekipmanlar, Teknolojiler ve Hizmetler, Özel Hastanelere Yönelik Sarf Malzemeleri ve Diğer Teknolojiler, şeklindedir.

Düzenleyici: Ekspoturk Fuarcılık Org. A.Ş.

Konusu: Özel Hastenelere Yönelik Ürün, Hizmet ve Teknolojiler

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Serik

Mekan : Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Belek

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00

Kategori : OHSAD / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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