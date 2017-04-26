Ohsad / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı
Ekspoturk Fuarcılık Org. A.Ş. tarafından düzenlenen OHSAD / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi Belek isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Ekspoturk Fuarcılık Org. A.Ş. tarafından düzenlenen OHSAD / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi Belek isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Medikal Ekipmanlar, Teknolojiler ve Hizmetler, Özel Hastanelere Yönelik Sarf Malzemeleri ve Diğer Teknolojiler, şeklindedir.
Düzenleyici: Ekspoturk Fuarcılık Org. A.Ş.
Konusu: Özel Hastenelere Yönelik Ürün, Hizmet ve Teknolojiler
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Serik
Mekan : Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Belek
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00
Kategori : OHSAD / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io