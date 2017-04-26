Ekspoturk Fuarcılık Org. A.Ş. tarafından düzenlenen OHSAD / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi Belek isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Medikal Ekipmanlar, Teknolojiler ve Hizmetler, Özel Hastanelere Yönelik Sarf Malzemeleri ve Diğer Teknolojiler, şeklindedir.



Düzenleyici: Ekspoturk Fuarcılık Org. A.Ş.



Konusu: Özel Hastenelere Yönelik Ürün, Hizmet ve Teknolojiler



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Serik



Mekan : Sueno Hotels Deluxe Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Belek



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : OHSAD / Ohsad Kurultayı ve Medikal Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır