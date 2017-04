Ohio Polisi Canlı Yayındaki Cinayet İtirafının İzinde

Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı yayında cinayet dehşeti yaşandı.



Steva Stephens adlı sosyal medya kullanıcısı rastgele seçtiği düşünülen 74 yaşındaki bir kişiyi canlı yayında öldürdü ve bu şekilde 10'dan fazla cinayet işlediğini açıkladı.



Cleveland Facebook Live killer claims to have carried out MORE murders https: //t.co/HhOiWeRh8S pic.twitter.com/1BtGHDjTR8— Worldwide News (@kencampbell66) April 16, 2017



Polis fotoğrafını dağıttığı zanlıyı dört bir yanda arıyor. Halk zanlının silahlı ve tehlikeli olabileceği yönünde uyarıldı. Yapılan açıklamada videoda ileri sürülen diğer cinayetleri doğrulayacek bir veriye ise ulaşılamadığı duyuruldu.



