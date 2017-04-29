OHAL kapsamında yayımlanan 689 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve yurt dışında burslu öğrenim gören 59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.