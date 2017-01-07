Ohal Kapsamında Yayımlanan 680 Sayılı Khk ile Türk Ceza Kanununun İlgili Maddelerince Hakkında...

OHAL kapsamında yayımlanan 680 sayılı KHK ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, "yurda dön" ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, vatandaşlıktan çıkarılabilecek.