Ohal Kapsamında 2 Yeni Khk Yayınlandı (5)

OHAL Kapsamında yayınlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararneme ile yurtdışında boşanan Türk vatandaşlarının, yabancı mahkemece verilenen boşanma kararı Türkiye'de de tanınacak.



Daha önceki uygulamada, yurt dışındaki yabancı mahkemelerce alınan boşanma kararlarının, Türkiye'de tanınabilmesi için, burada da bir dava açılarak boşanma kararının alınması gerekirken, yayınlanan yeni KHK ile bu uygulama rafa kalkacak.



Boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tesciline ilişkin düzenlemeye göre;



Yurt dışında yabancı mahkemelerin kararı ile anlaşmalı olarak boşanan Türk vatandaşlarının, ayrıca Türk mahkemelerinde dava açmalarına gereken kalmayacak. Boşanma kararları, yurt dışında dış temsilcilikler, Türkiye'de ise bakanlıkça belirlenen nüfus müdürlüklerince nüfus kütüğüne tescil edilip, tanınabilecek. - Ankara