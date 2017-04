Ohal'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere TBMM Genel Kurulunda

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hem ata binmesini bilmiyorsunuz hem de Üsküdar'ı geçemediniz. Ata da Üsküdar'a da sahip çıkacağız." dedi.



TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'nin görüşmelerinde CHP Grubu adına Gök, söz aldı.



Türkiye'nin, tezkerenin Meclisten geçmesi halinde 1 yıllık süre içinde OHAL koşullarında yönetilmiş olacağını ifade eden Gök, "Bu ayıp da bu iktidara." dedi.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, samimi olarak OHAL'in daha erken biteceğini düşündüğünü söylediğini anımsatan Gök, Kurtulmuş ve iktidarın samimiyetine güvenmediğini söyledi. Gök, "Sayın Kurtulmuş, samimi değilsiniz. Sizin bir özür borcunuz var. Siz Başbakan Yardımcısısınız. OHAL, daha Meclise gelmeden önce, ilk açıklamayı siz yaptınız. 3 aylık sürede değil, 45 gün içinde OHAL'i bitirmeyi planladığınızı söylediniz. Siz nasıl plan yapıyorsunuz? Devleti yönetiyorsunuz. Neyi öngöremiyorsunuz? Yetki elinizde, her türlü devlet olanakları elinizde." diye konuştu.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ise 3 aylık süre için yetki istediklerini söylediğini anlatan Gök, oysa OHAL'in 1 yıla kadar uzadığını belirtti. Gök, ne hakla ve niçin OHAL'in uzatıldığı sorusunu yönelterek, FETÖ'nün ortaya çıkarılması isteniyorsa, TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun açıklama yapması, böylece siyasi ayağının görülmesi gerektiğini savundu.



Hükümetin kafasının karışık olduğunu, Bakanlar Kurulunun 2 Kasım'da karar alarak 15 kişiyi ihraç ettiğini, daha sonra aynı kararla bu kişilerin göreve iade edildiğini ifade eden Gök, "Bakanlar Kurulunda birbirinize masal, hikaye mi anlatıyorsunuz?" dedi.



Gök, Kurtulmuş'u izlerken hayretler içinde kaldıklarını belirterek, "PKK, FETÖ ile mücadele edeceklermiş... Beşiktaş, Kayseri'de patlamalar oldu, Rus Büyükelçisi öldürüldü, her yerde patlamalar var. 'Yetki verelim' dediğimizde, 'Yetkiye gerek yok.' dediler. Sayın Kurtulmuş, 'OHAL'den aldığımız yetkilerle terörle mücadele edeceğiz.' diyor. Siz hiçbir şeyle mücadele edemezsiniz. Çünkü samimi değilsiniz. İnsanları zaman içinde aldatan ve yanıltan açıklamalarda bulunuyorsunuz." diye konuştu.



AK Parti'nin, 1 Kasım seçimlerinde "OHAL kalktı, baskılar bitti. Köyümde özgürce yaşıyorum." bilboardları astığını, şimdi ise "OHAL'de baskı uygulanmaz" denildiğini söyleyen Gök, 1 yıllık süre içinde insanların inim inim inletildiğini ileri sürdü.



Levent Gök, hükümetin, 2011'deki bir kararnameyle TÜBİTAK'ın yapısını değiştirdiğini, hayvanat bahçesi müdürünün başkan yapıldığını, TÜBİTAK'ın Ergenekon, Balyoz davasıyla ilgili sahte rapor verdiğini, yüzlerce kişinin mağdur edildiğini savundu.



Savcının hazırladığı iddianamede, "FETÖ, 2011'de hükümete çıkarttığı kararnameyle kurumu ele geçirdi, sahte bilirkişi raporu düzenlediler, kadrolaştılar. Milli güvenliği ilgilendiren konularda yabancı devletlere istihbarat verdiler." denildiğini anlatan Gök, "Memleketi getirdiğiniz hal bu. FETÖ ile PKK ile savaşacakmışsınız, hadi canım siz de." dedi.



Gök, Kurtulmuş'un, referandumun tankların, polislerin gölgesinde olmadığını söylediğini belirterek, şöyle devam etti:



"Tam tersine. Bu referandum polisin, emniyetin gölgesinde yapıldı. OHAL, Türkiye'de ayıplı bir hal almıştır. Savunulacak yanı yoktur.



Trafoya kedilerin girmesini engellemeye çalışırken esas patlak ana trafodaymış. Mühürsüz oyları geçersiz sayması gereken YSK, Meclisin iradesine, kanunun üstüne çıkabilir mi? Nereden geliyor bu cüret, kim kullandırıyor bu cüreti? Referandumla ilgili kamu vicdanı tatmin olmadı, olmayacaktır da. Hükümetten bir ses çıkmayacak mı? Biz emaneti size teslim etmişiz, benim güvencem iktidar ama hükümet işi bozan, yanlış tarafında. YSK açıklama yapmadan kutlama yapıyorlar. İşin içinde hile hurda var. Hileyle, hurdayla bu anayasa değişikliği yürümez. Eğer meşruiyet insanların vicdanına yerleşmemişse, adalet duygusu toplumda yerleşmemişse siz istediğiniz kanunu çıkartın, istediğiniz değişikliği yapın sürdüremezsiniz, bu toplumu yönetemezsiniz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, referandum sonuçları belli olmadan "Atı alan Üsküdar'ı geçti." dediğini anımsatan Gök, "Hangi atı alıyorsunuz, hangi Üsküdar'ı geçiyorsunuz? Burası kapkaç memleketi mi? Bu sözü söyleyenin iki yanlışı var konuşmasında. Üsküdar geçilmedi ki. Üsküdar hayır diye bastı tercihi. Sayın Cumhurbaşkanı, at binmesini bilmez. Sayın Erdoğan hem ata binmesini bilmiyorsunuz hem de Üsküdar'ı geçemediniz. Ata da Üsküdar'a da sahip çıkacağız." diye konuştu.