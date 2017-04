Ohal'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere

AK Parti İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, "OHAL'in hedefinde tüm terörist unsurlar yer almaktadır. Bu süreç itibarıyla hem güvenlik güçlerimiz hem bağımsız yargı çok büyük görevleri ifa etmektedir." dedi.



TBMM Genel Kurulunda OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'nin görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz alan Yazıcı, Türkiye'nin çok partili demokratik siyasi hayatında 1961 ve 1982 olmak üzere iki anayasasının bulunduğunu söyledi.



Her iki anayasanın da darbeciler tarafından inşa edildiğini ifade eden Yazıcı, "Anayasa yapmak kimin hakkıdır? Hiç kuşkusuz milletin hakkıdır ve bu hak vazgeçilmez, devredilmez bir haktır. Bugüne kadar milletimiz anayasa yapma hakkını hiçbir zaman kullanamamıştır." dedi.



Yürürlükte bulunan 1982 Anayasası'nda bugüne kadar 18 değişiklik yapıldığını belirten Yazıcı, 16 Nisan'da gerçekleşen 19. değişikliğin millete hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.



Tercihlerini bir demokratik hak olarak kullanan tüm yurttaşları kutladığını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi.



"Katılım bakımından anlamlı bir referandum oldu. İnsanımızın bu katılımla ne kadar duyarlı olduğunu görmüş olduk. Kampanya süresi itibariyle dile getirilen söylemlerin artık muhasebesini bir kenara bırakmalıyız. Yeni sistemin eksik alanlarını inşa etmek noktasında birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Ortak değerlerimiz var. Vatan hepimizin. Dolayısıyla hiçbir etnik kimlik ayrımı yapmadan, 80 milyon yurttaşın eşit hakkı vardır."



"Olağan yönetimle Türkiye çok büyük kazanımlar elde etti"



Hayati Yazıcı, OHAL ilan etmenin tercih edilir bir durum olmadığını söyledi.



Esas olanın olağan yönetim olduğunu ifade eden Yazıcı, "İktidara geldiğimizin ilk ayında, 1987 yılından bu yana Türkiye'nin üçte birinde devam eden OHAL uygulamalarına son verdik. Israrla, sebatla, kararlı bir biçimde Türkiye'yi olağan kurallarla yönetmek ve hedeflediğimiz yere taşımanın gayreti içerisinde olduk. Bu hedefe varmak için büyük riskler aldık. Olağan yönetimle Türkiye çok büyük kazanımlar elde etti." dedi.



Türkiye'nin, tarihinde görülmemiş en alçak, en gaddar FETÖ darbe girişimine 15 Temmuz tarihinde maruz kaldığını hatırlatan Yazıcı, bunun bir örneğinin daha insanlık tarihinde bulunmadığını dile getirdi.



O gece tüm vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısı üzerine sokaklara döküldüğünü hatırlatan Yazıcı, milletin tanklara, helikopterlere ve ağır silahlara rağmen kararlılığı sayesinde akşam başlayan darbenin sabah önlendiğini söyledi.



Türkiye'nin, her 10 yılda bir darbeye maruz kaldığının altını çizen Yazıcı, "Bu darbeler arasında elbette mukayese yapılmaz ancak en alçağı 15 Temmuz olmuştur. Bu aziz millet darbe tarihinden ders almış ve o gece dik duruşuyla darbeye dur demiştir. Başlanan süreci devam ettiren bir idari tedbirdir OHAL. 21 Temmuz'da ilan edilmiş ve o günden bu yana çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.



"OHAL'in hedefinde tüm terörist unsurlar yer almaktadır"



OHAL ile ilgili bir diğer önemli faktörün ise Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya olduğunu anımsatan Yazıcı, bölgede çok önemli olayların cereyan ettiğini, doğuda güvenin kalmadığını, terör örgütlerinin yarış içerisinde olduğunu kaydetti.



Ülkenin güvenliğinin sağlanması noktasında da OHAL yönetiminin bir zaruret teşkil ettiğini belirten Yazıcı, şöyle devam etti:



"Devletin en önemli görevi kamu güvenliğini sağlamak ve vatandaşın yaşam hakkını güvence altına almaktır. Bu topraklarda hiçbir vatandaşımızın can tehdidi altında olmasını kabul etmemiz mümkün değil. 21 Temmuz'dan bu yana ilan edilmiş ve uygulaması devam eden OHAL'in hedefinde tüm terörist unsurlar yer almaktadır. Bu süreç itibarıyla hem güvenlik güçlerimiz hem bağımsız yargı çok büyük görevleri ifa etmektedir. Bu görev o kadar ağır ki yapılan tasarruflar dolayısıyla haksızlığa uğradığını dile getiren kişilerin durumlarını hemen ele almaya müsait olmayacak kadar ağırdır. Sıfır tolerans ile bu mücadele sürdürülüyor."