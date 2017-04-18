Ohal'in Uzatılması Kararı Resmi Gazete'de

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL), 19 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, Türkiye'de devam eden OHAL uygulamasının, yarın saat 01.00'den itibaren geçerli olmak üzere, 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının, TBMM Genel Kurulu'nda onaylandığı belirtildi.