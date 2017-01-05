Ohal'in Uzatılması Kararı Resmi Gazete'de

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL), 19 Ocak tarihinden itibaren 3 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Ülke genelinde süren OHAL'in 19 Ocak Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılması kararı, Bakanlar Kurulu tarafından 3 Ocak tarihinde alınmıştı.



Anayasa'nın 120. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararı, TBMM Genel Kurulunun 3 Ocak tarihli 49'uncu birleşiminde onaylanmıştı.