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Ohal'in Uzatılması Bugün Görüşülecek
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Ohal'in Uzatılması Bugün Görüşülecek

Bugün TBMM Genel Kurulunda OHAL uygulamasının 3 ay daha uzatılması görüşülecek.

Ohal'in Uzatılması Bugün Görüşülecek

Bugün TBMM Genel Kurulunda OHAL uygulamasının 3 ay daha uzatılması görüşülecek.

Kaynak: Dunya.com

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