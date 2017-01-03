HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Ohal'in Uzatılması Bugün Görüşülecek
BİST
76.814 %-1,21
DOLAR
3,5881 %1,21
EURO
3,7271 %0,49
PARİTE
1,0386 %-0,72
ALTIN
132,71 %1,13
FAİZ
11,01 %0,64
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Antalya Havalimanı'na Yeni Terminal
Aşılara Elektrik Kesintisi Önlemi
Ohal'in Uzatılması Bugün Görüşülecek
3 Ocak 2017 Salı 14:57
Bugün TBMM Genel Kurulunda OHAL uygulamasının 3 ay daha uzatılması görüşülecek.
Bugün TBMM Genel Kurulunda OHAL uygulamasının 3 ay daha uzatılması görüşülecek.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9126244] Dunya.com
8
37
7
İşte memurun alacağı zamlı maaşı!
Yıllarca boşa aktı, şimdi koca ilçeyi ısıtıyor
Önemli madde tapuya eklendi, aile mağduriyetleri giderildi!
Yeni yılda bunu yapan yandı!
Çağrıya uyup kepenk kapatan 200 esnafa ceza!
Tonlarca domates çöpe gitti, çiftçi kepaze oldu
Reina saldırısında önemli gelişme! Havalimanında 2 yabancı yakalandı